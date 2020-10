Hoogleraar gezondheidscommunicatie: 'Virus communiceert beter dan het kabinet'

Het zit hem volgens de hoogleraar vooral in de toon die premier Rutte en coronaminister De Jonge aanslaan. 'Het is belangrijk dat ze begrip tonen dat het moeilijk is voor iedereen. Dat deden ze bij de laatste persconferentie (13 oktober, red.) goed, maar daarvoor waren er ook persconferenties met een schoolmeestertoontje.'

Vingertje

Gisterenavond sloegen Rutte en De jonge een goede toon aan vindt Van den Putte. 'Het was heel reëel. Ze legden uit hoe de situatie ervoor staat. Het was een eerlijke uitleg. Niet met een vingertje en niet bestraffend. Wel was het een verrassing dat de huidige maatregelen worden verlengd. Supervervelend voor de horeca, maar het is goed dat ze het nu zeggen. Mensen moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Ook als het een vervelende boodschap is.'

Tijdens elke persconferentie wordt er gehamerd op ons gedrag. Het naleven van de basisregels. 'Heel veel mensen houden zich bijna altijd aan de regels. Stel dat nou 10% dat niet doet, dan zijn dat toch nog zo'n 1,5 miljoen mensen', aldus Van den Putte.

Om deze mensen te bereiken moeten er twee dingen gebeuren volgens de hoogleraar. 'We moeten ingaan op de motieven die mensen aanspreken die zich niet aan de regels houden en duidelijk maken dat hun gedrag bijdraagt aan het aantal besmettingen.'