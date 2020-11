Wethouder Dijksma: 'Minister moet haast maken met helmplicht voor snorscooters'

Volgens de verkeerswethouders uit Amsterdam, Utrecht en Den Haag kan een scooterhelm ernstige verwondingen voorkomen. 'Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen moet haast maken met de invoer van een landelijke helmplicht voor snorfietsers', schrijven ze.

Onnodig leed

In Amsterdam moeten snorscooters sinds april binnen de ring A10 naar de rijbaan, daar moeten de bestuurders ook een helm dragen. 'Met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers heeft Amsterdam al laten zien dat de maatregel goed uitvoerbaar is. En in de praktijk is in de hoofdstad al aangetoond dat de helmplicht letsel voorkomt en daarmee veel onnodig leed', stellen de wethouders.

Buiten de ring A10 is de helm niet verplicht omdat daar op het fietspad gereden wordt, ook gelden er binnen de ring een aantal uitzonderingen. Maar dat moet volgens de wethouders dus snel veranderen en de minister zou daar zich beter voor moeten inzetten. 'Ze maakt het vraagstuk onnodig ingewikkeld door het te verbreden naar allerlei nieuwe, snelle, elektrische vervoersmiddelen en verzandt in discussies over soorten helmen'.

Gevolgen

De wethouders vinden het 'aarzeldende optreden' niet uit te leggen. 'Niet aan nabestaanden van slachtoffers, niet aan de talloze artsenorganisaties die al jaren pleiten voor de helmplicht omdat zij de grote gevolgen van deze ongelukken dikwijls met eigen ogen zien, en niet aan de onderzoekers die zich al jaren in de materie hebben verdiept.'

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg Van Nieuwenhuizen vorige maand ook om op te schieten met de helmplicht.