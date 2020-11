Nieuwe coronamaatregelen domper voor jeugdtheater De Krakeling: 'Het is triest'

Vanaf morgen 22.00 moeten alle theaterzalen in ieder geval voor twee weken dicht. De maatregel is een zware tegenvaller voor jeugdtheater De Krakeling.

Met de maatregel wil het kabinet het aantal bewegingen en contacten verder omlaag brengen. Dit wordt door theaterdirecteur Marleen Lamers begrepen, maar ze baalt wel. 'Wij willen kinderen juist in deze tijd creativiteit meegeven en het is heel lastig dat we dat nu niet kunnen doen.'

Ook de programmeur van het jeugdtheater, Colette van Wees, vindt het jammer. 'Toch wel triest eigenlijk', zegt ze. Haar werkzaamheden vanaf morgen zijn is in ieder geval duidelijk. 'Alle groepen annuleren die de komende twee weken staan ingepland.'

'Moet niet langer duren'

Over het voortbestaan van De Krakeling zegt Lamers: 'Het is niet dat we het met twee weken ineens niet meer redden, maar het wordt wel spannender naarmate het langer duurt.'