255 nieuwe coronabesmettingen in de stad

Het aantal nieuwe besmettingen in heel Nederland en in Amsterdam is de afgelopen weken weer aan het dalen ten opzichte van de periode daarvoor. Strengere maatregelen lijken daardoor nog niet nodig.

In absolute aantallen is de toename van het aantal besmettingen in Amsterdam vandaag wel het hoogst van heel Nederland, maar als er wordt gekeken naar het vijfdaagse gemiddelde per 100.000 inwoners dan is het percentage in Rotterdam en Utrecht weer hoger.

Het aantal ziekenhuisopnames in de stad is de afgelopen 24 uur met twee toegenomen. Ook is er een sterfgeval door het coronavirus gemeld.