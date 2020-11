Nieuw coronamedicijn is klaar: 'Veel dank aan iedereen die bloed doneerde'

Dat laat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanavond weten. Het medicijn zal in eerste instantie worden toegepast om besmetting en ziekte bij mensen met een verzwakt immuunsysteem te voorkomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kankerpatiënten en mensen die net een transplantatie hebben ondergaan.

Knap werk

Minister Hugo de Jonge is blij dat het medicijn ingezet kan worden. 'Knap werk, en veel dank aan iedereen die bloed doneerde.'

Daarnaast komt er een onderzoek om in kaart te brengen hoe effectief dit medicijn is om besmetting van kwetsbare ouderen te voorkomen. Er wordt gekeken of het bijvoorbeeld na contact met een besmet persoon gegeven kan worden.

Voorraad beperkt

De verwachting is dat een patiënt elke maand behandeld moet worden. De voorraad is daarom beperkt. De verwachting is dat er in januari nog 4.000 doses beschikbaar komen. 'Het blijft daarom belangrijk dat mensen bloed doneren; juist ook mensen die recent hersteld zijn van een corona-besmetting', laat het ministerie weten.

Na een positieve coronatest krijgen patiënten een brief van bloedbank Sanquin om bloedplasma af te geven als ze zich weer beter voelen.