OM: niet optreden tijdens Dam-demo was gezamenlijk besluit, maar 'had liever actief akkoord gegeven'

Het Openbaar Ministerie zei vanmiddag tijdens een vergadering in de Stopera wel degelijk betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming rondom de demonstratie tegen racisme op de Dam in juni. Wel gaf de hoofdofficier toe dat 'een actieve instemming' beter was geweest.

Op de Dam stonden die dag zo'n 14.000 demonstranten, waardoor er geen anderhalve meter afstand kon worden gehouden. Politieke partijen uit de oppositie verweten burgemeester Femke Halsema dat er niet was ingegrepen en zeiden dat ze het Openbaar Ministerie om toestemming had moeten vragen voor het niet handhaven van de coronaregels.

Verzet

Uit opgevraagde whatsappgesprekken en emails bleek later dat het Openbaar Ministerie in de dagen na de demonstratie aangaf 'niet betrokken' te zijn geweest. Volgens burgemeester Halsema was de beslissing om de coronaregels niet actief te handhaven juist wél een driehoeksbesluit geweest en paste het in de handhavingslijn die vantevoren was afgesproken. Onderzoekers constateerden later dat de besluitvorming van de driehoek (burgemeester, politie en justitie) 'slordig' was geweest.

René de Beukelaer, de huidige hoofdofficier, begreep dat sommige raadsleden het vreemd vonden dat het OM in eerste instantie in interne stukken zei niet betrokken te zijn geweest en later alsnog instemde. Toch vindt hij net als Halsema dat er wel degelijk is ingestemd, omdat de toenmalige plaatsvervangend hoofdofficier die dag wel een filmpje in de whatsappgroep plaatste, en verder geen bezwaar maakte. 'Had ik het liever anders gezien? Ik had liever gezien dat we als OM actief een akkoord hadden gegeven, dat had een hoop verwarring kunnen voorkomen.'

Niet over coronaregels gesproken

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma vond dat Halsema 'best had kunnen aangeven' dat er verwarring of onenigheid over was geweest hierover in de driehoek. Halsema zei in een reactie dat ze met de uitspraak in een eerder debat dat het OM 'op geen enkel moment bezwaar had aangetekend' doelde op de besluitvorming op die dag.

Ze herhaalde dat er met OM en politie was besproken om 'de-escalerend' te werk te gaan. Voorafgaand aan de demonstratie is niet specifiek over het wel of niet handhaven van coronaregels gesproken. Het niet ingrijpen of en geen boetes geven was volgens Halsema 'het gevolg van bejegeningsstrategie waarvoor gekozen was'.

Spelletje

Kevin Kreuger van Forum voor Democratie vond dat de burgemeester een 'spelletje speelde'. 'Ze doet net of afspreken om de-escalerend op te treden hetzelfde is als de anderhalve meter niet handhaven.' Maar Halsema vond dat ze de raad in het eerdere debat juist heeft geïnformeerd, dat bleek volgens haar ook uit het onderzoeksrapport dat ongeveer een maand geleden werd gepubliceerd. 'Ik moet zeggen dat ik dat geruststellend vind.'

De kwestie wordt waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering in december opnieuw besproken.