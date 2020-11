Helft bevraagde inwoners geeft beoogde locatie nieuwe Meervaart een onvoldoende

Dat blijkt uit de eerste tussentijdse resultaten. 'De ene helft van de respondenten (50,1%) geeft de voorkeurslocatie een 6 tot en met 10. De andere helft van de respondenten (49,9%) geeft een cijfer tussen de 1 tot en met 5', laten verantwoordelijk wethouders Touria Meliani (Cultuur) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) weten.

Sociale media

De enquête is onder meer verspreid via sociale media, de webpagina van de gemeente, een nieuwsbrief en een in Nieuw-West bezorgde informatiekrant. In totaal is de enquête 2.497 keer ingevuld.

Tegenstanders van de beoogde locatie geven aan dat het een aantasting is van de Sloterplas, dat er al weinig groen in de omgeving is, dat de huidige locatie prima is, dat de rust wordt verstoord en dat het zonde van het uitzicht is. Voorstanders spreken van een mooi uitzicht vanaf het gebouw, positieve uitstraling van nieuwbouw en een goede verbinding met het Osdorpplein.

Open gesprek

Volgens de twee wethouders vragen de eerste resultaten van de enquête 'nadrukkelijk om een open gesprek waarbij wensen, belangen en zorgen die spelen bij de gekozen en andere locaties aan de orde komen'. Daarom wordt er een 'vervolgproces' ingericht.

Zo vindt er vandaag een online informatiebijeenkomst plaats waarin ook de voorlopige uitkomsten van deze enquête worden besproken. Later dit jaar en volgend jaar zijn er meerdere online themabijeenkomsten. De eerste zal in het teken staan van de locatie in het water. Daar worden ook andere opties voor locaties besproken. De bijeenkomsten daarna zullen bijvoorbeeld over het landschap en de bereikbaarheid gaan.