FNV dreigt Uber voor rechter te slepen over 'schijnconstructie' chauffeurs

FNV heeft Uber een ultimatum gesteld van twee weken. 'We spreken dagelijks met chauffeurs die ontzettend afhankelijk zijn van Uber, maar geen enkele zekerheid hebben over werk en inkomen. Dat is een schijnconstructie en daar moet een einde aan komen', zegt FNV-bestuurder Amrit Sewgobind.

De FNV stelt weinig hulp van de overheid te krijgen. 'Er zit daarom niks anders op dan Uber te sommeren en desnoods via de rechter de naleving van de cao Taxi op te eisen', zegt de bestuurder.

Onderzoek

Uit eigen onderzoek zou blijken dat Uber een werkgever is en er alleen op papier sprake zou zijn van zelfstandig ondernemerschap. 'De chauffeurs kunnen niet onderhandelen over hun tarief en Uber gebruikt alle data die het over de chauffeurs verzamelt om hen te manipuleren', zegt Sewgobind. Zo zou uit gesprekken met de chauffeurs blijken dat als zij ritten weigeren of annuleren hun rating omlaag gaat en ze vervolgens nog minder ritten krijgen.

Volgens de FNV verdienen veel Uber-chauffeurs, na aftrek van alle kosten en verzekeringen, flink minder dan taxichauffeurs die onder de cao Taxi werken. Uber zou daarvan profiteren. In totaal gaat het om tientallen miljoenen per jaar, zegt de vakbond.

Een woordvoerder van Uber was niet bereikbaar voor commentaar, maar laat tegen de NOS weten niet inhoudelijk te kunnen reageren.