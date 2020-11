Initiatiefnemers kabelbaan over het IJ vragen gemeente om besluit te nemen

De stichting verzoekt de gemeente daarom om vooruitlopend op de bouw van de brug, hun kabelbaan mogelijk te maken. De intiatiefnemers willen een stedelijke kabelbaanverbinding tussen NDSM-werf en West realiseren. De zogeheten IJbaan kan in 2025, tijdens de viering van Amsterdam 750 jaar, geopend worden', aldus de initiatiefnemers.

Volgens de stichting is de kabelbaantechniek voldoende beproefd en wordt al toegepast als stedelijk openbaar vervoer op meerdere plaatsen wereldwijd. 'In vergelijking met bruggen of tunnels is de aanleg goedkoop en snel te realiseren.'

De gemeenteraad nam op 10 juli 2019 een motie aan waarin het College werd gevraagd samen met de Stichting IJbaan de realiseringsmogelijkheden te verkennen. 'Het is een mooi initiatief en we zijn momenteel aan het kijken wat er mogelijk is', zei oud-wethouder Sharon Dijksma in 2019 over het plan.

Tower Bridge over het IJ