Economie in Amsterdam kromp afgelopen kwartaal tussen de 6 en 7 procent

De economie in Amsterdam is het afgelopen kwartaal sterker gekrompen dan in de meeste andere regio's in het land. Volgens het CBS bedroeg de krimp tussen de 6 en 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Alleen in de regio Haarlemmermeer was de situatie nog slechter: daar was een afname van maar liefst 19 tot 21 procent.