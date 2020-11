Lodewijk van Deysselbuurt blij met cameratoezicht tegen hangjongeren: 'Hoop dat het afschrikt'

Het cameratoezicht in de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West komt voor de meeste bewoners en ondernemers geen moment te vroeg. Al maanden zorgen hangjongeren voor problemen.

'Door corona is het natuurlijk allemaal heel anders, dat begrijp ik allemaal wel', zegt een bewoner. 'Maar als ze de kans krijgen gooien ze de ruiten in, van de auto's worden de spiegels getrapt. Dan komen ze langs met de brommer en steken ze hun voet uit.'

Burgemeester Halsema liet de gemeenteraad deze week weten dat de politiecamera's aanstaande maandag geplaatst worden en 'noodzakelijk' zijn voor het herstellen van de openbare orde. De jongeren steken vuurwerk af, gooien met stenen en intimideren met name oudere bewoners.

'Rennende jongens zie je constant, politie zie je constant, het is behoorlijk erg eigenlijk'

Quote

Eerder dit jaar zijn er al door de gemeente borden opgehangen. Daarop staat dat de politie optreedt bij samenscholing, geluidsoverlast is of drugs- of alcoholmisbruik. Een van die borden is wel volgens de buurtbewoners wel al door de jongeren vernield. Verder hebben de straatcoaches en wijkagent jongeren thuis bezocht en zijn er jongerenwerkers ingezet.

Volgens de gemeente doen veel bewoners en ondernemers vanwege intimidaties inmiddels geen melding meer van de overlast. Volgens een van de ondernemers worden er 'bommen' op straat afgestoken. 'Rennende jongens zie je constant, politie zie je constant, het is gewoon behoorlijk erg eigenlijk.'

'Als er camera's komen, dan kunnen mensen misschien denken, ik ga me gedragen'

Quote

'Als er camera's komen, dan kunnen mensen misschien denken, ik ga me gedragen', zegt een bewoner. Daar denkt een ander ook zo over: 'Ik vind het fijn. Want ik hoop dat het een beetje afschrikt. Dat ze denkt dat ze denken, hier moet ik voorzichtig doen.'

Ook op het Piet Mondriaanplein in Slotervaart worden maandag camera's geplaatst. Het al bestaande cameratoezicht op en rond de Osdorper Ban wordt verlengd. Op beide plekken zorgen jongeren in de avond en nacht, net als in de Lodewijk van Deysselbuurt, al lange tijd voor overlast.