Meldplicht voor uitbundige kerstverlichting? 'Heel zonde, snap niet waarom'

In Noord pakken sommige buurtbewoners al flink uit met de kerstverlichting dit jaar: ramen en tuinen zijn vrolijk verlicht. De plannen van de gemeente om een meldplicht in te voeren voor uitbundige kerstverlichting, stuit dan ook op onbgrip bij de bewoners. 'Heel zonde, snap niet waarom.'

AT5

'Het is de gezelligheid, de sfeer', licht een buurtbewoner toe bij de versiering in en om het huis. Zij en haar man vonden het dit jaar extra belangrijk om groots uit te pakken: 'Vooral in deze coronatijd moet je toch meer de gezelligheid in huis zoeken.' Een andere buurtbewoner ziet dat alle lichtjes in haar tuin niet alleen haarzelf, maar ook voorbijgangers goed doet. 'Er staan mensen met de auto stil om een foto te maken.'

Quote 'Doe je je hele huis en de daken, dan kan ik me er iets bij voorstellen' bewoner over de mogelijke meldplicht

De gemeente denkt na over een aanmeldplicht voor feestverlichting als er op een pand meer dan één vierkante meter lampjes hangen, of als de feestverlichting meer dan tien procent van de gevel bedekt. De nieuwe regels moeten zorgen voor meer balans, en voor minder papierwerk. 'Belachelijk', noemt een bewoner het. 'Een keer per jaar heb je gezelligheid en dan ga je dat ontnemen.' Ook andere buurtbewoners zijn kritisch. 'Moet je dan een foto laten zien?' vraagt een vrouw met een druk verlichte voortuin zich af. 'Of dan komen ze kijken en daarna hoor je pas of het wel of niet mag.' Volgens de gemeente wordt er niet vooraf gecontroleerd, maar kan er wel op basis van de aanmelding gehandhaafd worden.

Quote 'Ik denk niet dat iemand hier zich gaat melden' BEWONER OVER DE MOGELIJKE MELDPLICHT

Of bewoners zich ook aan de meldplicht gaan houden als deze er eenmaal is? 'Ik zal iedereen aanmoedigen om veel licht op te hangen', antwoordt een vrouw stellig op de vraag wat ze gaat doen als de meldplicht er komt. 'Ik denk niet dat iemand hier zich gaat melden', vult een andere bewoner haar aan. Amsterdammers kunnen nog hun mening geven over de plannen via een inspraakprocedure.

Lees ook Stad 'Opvallende' feestverlichting moet straks bij de gemeente aangemeld worden