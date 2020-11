Zaterdag de AT5-documentaire Ajax Wint De Wereldcup

Er komt weer een groots historisch Ajax-moment aan. Morgen is het 25 jaar geleden dat de club de wereldbeker won in Tokyo. Een dinsdag was dat en om 11.15 uur stond Ajax klaar voor de aftrap tegen het Braziliaanse Gremio. De winnaar van de Zuimerikaanse Copa Libertadores tegen de winnaar van de Champions League. Wie deze wedstrijd wint, pakt de wereldbeker en is het beste voetbalteam op aarde.

De straten in Amsterdam zijn leeg, helemaal leeg. De kroegen zijn vol, propvol. Het bier vloeit ondanks het tijdstip al rijkelijk. Op scholen, winkels, kantoren en zelfs in de ziekenhuizen wordt het werk stilgelegd. Ook burgemeester Schelto Patijn en de wethouders onderbreken de raadsvergadering en zitten voor de buis. De spelersvrouwen zitten samen in de kantine van stadion De Meer. Werkelijk iedereen kijkt Ajax.

Edwin van der Sar start op doel natuurlijk. Winston Bogarde, Frank de Boer, Danny Blind en Michael Reiziger hebben het achterin eigenlijk prima onder controle. Het middenveld met Edgar Davids, Jari Litmanen en Ronald de Boer is wat flets en aanvallend hebben Marc Overmars, Patrick Kluivert en Finidi George het lastig. Nwankwo Kanu valt na rust in, en Martijn Reuser mag in de verlenging meedoen.

Er zit 60.000 man in het stadion, vooral Japanners. Zo'n 1500 die-hards uit Amsterdam zijn er ook. De wedstrijd is niet om aan te zien, maar de spanning maakt een hoop goed. Alles eigenlijk.

Die beginnen lekker. Van der Sar pakt de eerste van Dinho, maar Kluivert mist ook meteen maar. Naast. Verdediger Arce knalt de bal daarna heerlijk op de lat. Ronald, Frank en Finidi scoren, maar de tegenstanders ook. Onder meer invaller Magno (die later nog bij FC Groningen speelt). Aanvoerder Danny Blind, 34 inmiddels, moet het doen. Als hij scoort komt die cup naar Amsterdam. Dan is Ajax de beste van de wereld.

'Hij doet het en Ajax wint de wereldcup', sprak Eddy Poelmann van de NOS destijds bij het live-verslag. Blind springt in de armen van Van der Sar, de andere spelers rennend vanaf de middenlijn. Zoals we dat kennen van strafschoppenseries.

Amsterdam ontploft.

Op AT5 was heel veel te zien. Spontane volksfeestjes in de stad. Beelden van feestende spelers, hun vrouwen in de Meer, voorzitter Michael van Praag en penningmeester Arie van Os en wat verdwaalde fans in een zaal van een Tokyo's hotel. De vliegreis terug met een enorme vertraging omdat Ajax onderweg terug moest naar Japan omdat Rusland geen toestemming gaf om daar overheen te vliegen. 'En een MIG-raket in het vliegtuig willen we jullie niet aandoen', vertelt de gezagvoerder in het KLM-toestel tegen AT5.

De huldiging moet daarom een dag worden uitgesteld. Die is pas op donderdag, maar het Museumplein puilt uit. 'Amsterdam is beretrots op het beste team van de wereld', zegt verslaggever Yvette Forster op het podium.

Morgen op AT5 een uur lang reportages uit de stad, in het stadion en en op vele vele plekken in de stad. De stadszender was werkelijk overal.