ABN AMRO gooit hoofdkantoor Zuidas in de verkoop

Na de verkoop huurt ABN AMRO in de eerste periode het gehele pand terug. In 2025 wordt dat een gedeelte, want dan moet het kantoor aan de Foppingadreef in Zuidoost helemaal verbouwd zijn. Hoewel het hoofdkantoor op de Zuidas blijft, werkt het merendeel van het personeel van de bank straks vlakbij Station Bijlmer-Arena.

Duurzaam kantoor Zuidoost

Het pand aan de Foppingadreef moet een van de duurzaamste kantoren van de stad worden. Het gebouw moet 75 procent minder energie verbruiken dan nu het geval is en het wordt een plek die de nieuwe standaard van het thuiswerken moet faciliteren.

'De nieuwe basis van ABN AMRO wordt een plek om ideeën uit te wisselen, collega’s te ontmoeten en over nieuwe diensten te brainstormen. En bovenal wordt het een plek waar gezondheid en welzijn vooropstaan', zo schrijft de bank.

Minder arbeidsplaatsen

Het hoofdkantoor op de Zuidas gaat komend jaar in de verkoop. Hoeveel het pand op moet brengen is niet bekend. Ook onduidelijk is of er gedwongen ontslagen gaan vallen bij de bank.

Eind 2019 werkten er zo'n 18.000 mensen bij ABN AMRO, van wie 14.800 in Nederland. De bank zegt dat de meester arbeidsplaatsen komen te vervallen na 2022. 'De gevolgen voor onze medewerkers gaan we beperken door natuurlijk verloop en omscholing naar rollen waarin wij de komende jaren tekorten voorzien.'