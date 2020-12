Het team Nautisch Toezicht haalt bootwrakken uit het water: 'Als ze half gezonken zijn dan moet het wel weg'

Rond de Bloemgracht ziet Jan een duidelijk wrak in het water drijven. 'Zoals je hier ziet voldoet deze wel aan de wet. Het bootje heeft geen drijfvermogen meer en dat betekent dat we hem op de wrakkenlijst gaan zetten', vertelt Jan Feenstra.

Het herkennen van bootwrakken is niet altijd even makkelijk. Maar volgens Jan Feenstra van Team Nautisch toezicht zijn er wel manieren om een bootwrak te herkennen. 'Een bootje is een wrak op het moment dat die geen drijfvermogen meer heeft of dat die is vastgevaren. Dat is eigenlijk de meest simpele manier om een wrak te onderscheiden.' Het Team Nautisch Toezicht en Handhaving vaart rond in de stad om te zoeken naar bootwrakken die geen drijfvermogen meer hebben.

Voor veel Amsterdammers zijn de bootwrakken een doorn in het oog. 'Er liggen gewoon erg veel in de stad en er is geen plek voor mooie nieuwe boten. Dus ik zou zeggen, weghalen.' Een andere vrouw is vooral bang over de veiligheid van de wrakken. ' Als ze half gezonken zijn dan moet het wel weg. Dan wordt het niks. Stel je voor dit kinderen denken dat ze erop kunnen springen.' Maar niet alle Amsterdammers zijn zich bewust van de wrakken in de grachten. 'Ik heb eigenlijk nog nooit echt een bootwrak gezien, volgens mij.'

Gevaarlijk voor andere boten en het milieu

De bootwrakken worden weggehaald, omdat ze voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. 'Gezonken vaartuigen kunnen een gevaar vormen op het moment dat ze dusdanig onder water liggen dat je ze niet ziet en dan is het een nautisch gevaar', zegt Jan Feenstra. 'Of het kan een milieuprobleem op gaan leveren als er bijvoorbeeld een dieseltank aan boord is en die gaat lekken. In dat geval als het echt een gevaar is dan laten we ze direct weghalen', aldus Feenstra.

Zelf een bootwrak melden?

Het afgelopen jaar zijn ruim 300 boten weggehaald. De helft omdat ze gezonken waren en de andere omdat ze op plekken liggen waar ze niet mogen liggen. Amsterdammers kunnen zelf ook een bootwrak melden. 'Een boot wrak kun je melden op twee manieren. Je kan of bellen met 14020 of een melding maken bij meldingen.amsterdam.nl waar je kunt zeggen dat je een gezonken vaartuig hebt gezien. Wel even aangeven waar je het is en ook graag een foto erbij zodat we kunnen beoordelen dat het daadwerkelijk een wrak is', vertelt Jan Feenstra.