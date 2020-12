Dragen van mondkapjes vanaf vandaag verplicht in publieke binnenruimtes

Bij de kapper, in musea en op stations: vanaf vandaag is het verplicht om in alle publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Ook in het onderwijs wordt het verplicht voor iedereen boven de 13 jaar. Doe je het niet, dan riskeer je een boete van 95 euro.

Tot vandaag gold er alleen een mondpakjesplicht in het openbaar vervoer. Ook werd in de zomer een mondkapjesplicht op enkele drukke plekken in Amsterdam ingevoerd zoals in de Kalverstraat en op Albert Cuypmarkt, maar dat was slechts tijdelijk. In publieke binnenruimtes gold tot vandaag slechts een dringend advies om mondkapjes te dragen.

Verplichting

Vanaf vandaag is het dus een verplichting geworden. Niet alleen in de bus, trein of metro moet je een mondkapje op doen, nu ook als je boodschappen gaat doen, of naar het theater of de bioscoop gaat. Je mag je mondkapje af doen als je een zitplaats hebt. Een zitplaats in het openbaar vervoer telt daarbij overigens niet: dan moet je je mondkapje wel ophouden.

Er zijn uitzonderingen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht. Ook zijn ze niet verplicht tijdens het sporten, acteren, repetities of optredens.

Beperking

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. 'De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt', schrijft de Rijksoverheid op haar website.