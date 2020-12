Gevallen acrobate kerstcircus Carré traint na elf maanden weer in trapeze

Vorobeva vormt samen met haar echtgenoot Rustem Osmanov het acrobatenduo 'Sky Angels'. Het ongeluk gebeurde op 3 januari toen Osmanov met een bit aan zijn mond aan een touw hing. Toen zijn tand afbrak, viel hij naar beneden waardoor Vorobeva, die aan hem vast hing, ook viel.

Osmanov viel bovenop zijn vrouw en liep alleen een hersenschudding op, Vorobeva liep serieuzere verwondingen op. Ze had geen gevoel meer in haar benen en moest worden opgenomen op de intensive care. Ze is verschillende keren geopereerd, na een paar weken kreeg ze het gevoel in haar benen weer terug. Daarna volgde een lang revalidatieproces.