Ook deel Amsterdamse horecaondernemers wil uit protest half januari open

'Het is óf die 4.000 euro boete, óf het faillissement van mijn zaak', zegt Daan Kroone van Cavataria in Zuid. 'Ik denk dat het lastig is om voor een hele stad die zo divers als Amsterdam is, een uitspraak te doen dat iedereen dit niet steunt. Ik denk dat ik een perspectief moet bieden voor mijn bedrijf en voor mijn mensen.'

Ook Ron Klein van Grand Café 't Plein in Noord denkt er zo over. 'Er wordt met twee maten gemeten. In de Efteling lopen 10.000 mensen en staan ze op 1 meter afstand in de rij, in de Ikea lopen 2.000 mensen, in de Albert Heijn lopen 300 mensen en hier op Black Friday lopen 4.000 mensen op het winkelcentrum. Wat moet ik dan voor antwoord geven. Het is krom.'

De steun die de ondernemers van de overheid krijgen is volgens hen niet genoeg om alle kosten te dekken. En ook het afhalen van drankjes zorgt maar voor weinig extra omzet. 'De Nederlandse bevolking laat zien dat als je het op de ene plek afknijpt, dat het op de andere plek drukker gaat worden', analyseert Kroone. 'Ik denk juist dat het goed is dat mensen zich verspreiden, dat mensen niet op een hoopje gaan staan.'

Protest Museumplein

Inmiddels zijn er voor 17 januari ook plannen voor een protest op het Museumplein waarbij wordt gedemonstreerd tegen het beleid. Vanuit het kabinet gaan geluiden op dat er extra steun komt voor de horeca, toch weerhoudt dat Kroone er niet van om de zaak halverwege volgende maand te openen. De gemeente laat weten de actie binnenkort te bespreken met Koninklijke Horeca Nederland.