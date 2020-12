Studenten aan de slag in NH-hotel dat door de coronacrisis dicht was

Als je het hotel NH Amsterdam Zuid binnenloopt, is het alsof je verwelkomd wordt door echte hotelmedewerkers. Maar niets is minder waar. Het hotel wordt helemaal gerund door toerisme- en horecastudenten van het ROC.

Het is een win-winsituatie voor de betrokkenen. Het hotel was sinds maart gesloten door de coronacrisis. En studenten konden onmogelijk stageplekken vinden in de hotelbranche. Nu helpen ze elkaar uit de brand. Medewerkers van het hotel kunnen aan de slag en de studenten kunnen werkervaring opdoen.

Ervaring

Zo worden bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor het eten vanavond. Het zal druk zijn, want familieleden en vrienden van de studenten komen op bezoek. 'Ze willen praktijkervaring opdoen', zegt coördinator Bernie Matser. 'Koken en bedienen leer je natuurlijk ook in de praktijk.'

Voor Lisa was het onmogelijk om een stage te vinden door de coronacrisis. 'Toen kwam school met dit concept.' Fatou is er ook zeker over te spreken: 'Ik heb liever dit dan dat ik thuis zit en niks doe. Hierdoor haal ik tenminste wel mijn diploma.'