Cultuur NL V Online-project De Kleine Komedie gaat hele wereld over

De Kleine Komedie heeft met hulp van een anonieme donateur een digitale adventskalender gelanceerd. Het succes is een aangename verrassing: de kalender, waarbij iedere dag een gratis show te zien is, is de afgelopen dagen al bijna een miljoen keer bekeken.

Wie er op de digitale planken staat blijft tot de dag zelf een verrassing. Achter ieder 'vakje' van de adventskalender schuilt een andere artiest. Er zijn voorstellingen met cabaret, kleinkunst en theatermuziek, door zowel bekende als minder bekende namen.

Quote 'Dat het de hele wereld over zou gaan had ik niet verwacht' Vivienne Ypma, directeur De Kleine Komedie

Het succes van de adventskalender komt als een verrassing voor directeur Vivienne Ypma: 'Ik had gehoopt dat onze eigen bezoekers het leuk zouden vinden, maar dat het de hele wereld over zou gaan had ik niet verwacht.' De adventskalender zorgt ervoor dat zowel werknemers van De Kleine Komedie als cabaretiers en artiesten weer aan het werk kunnen. 'We doen hier ook een ander cadeau mee.' Dat alles is mogelijk gemaakt door een ruimhartige gift van een familiefonds dat anoniem wil blijven. Met hun schenking worden onder andere de deelnemende artiesten uitbetaald, ze ontvangen 1000 euro per persoon.

Quote 'Ook bedankt namens mijn kat. Hij kan weer eten' cabaretier Martijn kardol

Marijn Kardol is één van de cabaretiers die door Vivienne gevraagd werd een show op te nemen voor de adventskalender. 'Ik vond het meteen een super goed idee, omdat ik het zo leuk vind dat er weer iets nieuws gemaakt wordt', aldus Martijn. Inmiddels is zijn comedy show al ruim 80.000 keer bekeken op YouTube, waardoor hij veel nieuwe potentiële fans heeft bereikt. Op de vraag wat Martijn tegen de anonieme donateur zou willen zeggen: 'De anonieme donateur wil ik in eerste plaats enorm bedanken. Ook namens mijn kat, want die heeft nu weer eten.' Hij vervolgt: 'Het is natuurlijk ontzettend gaaf dat iemand geld geeft aan een hele grote groep mensen die in de moeilijkheden zitten en even geen inkomen hebben.'