Extra (zware) coronamaatregelen in de maak. Winkels mogelijk dicht

Dat meldt de NOS op basis van bronnen rond het kabinet na afloop van het beraad van vandaag, dat ook al aanvullend was ingelast. Reden van de extra beraden is het steeds hoger oplopende aantal landelijke coronabesmettingen. Zo werden vandaag 9.924 besmettingen gemeld, het hoogste aantal per dag sinds 1 november.

Het ministeriële crisiberaad, dat morgen volgt op het extra crisisberaad van de bewindslieden, staat namelijk gepland voor morgen. Doorgaans vindt dit ministeriële beraad plaats op dezelfde dag als de persconferentie.

Duitsland

Vanmorgen werd bekend gemaakt dat Duitsland overgaat op een strengere lockdown, die gaat duren tot en met 10 januari. Het sluiten van niet-essentiële winkels is ook daar een van de maatregelen. Verder sluiten daar de scholen zoveel mogelijk en gaan de kappers dicht. Of deze maatregelen ook in Nederland gaan gelden is nog niet duidelijk.