FNV: 'Onveilige arbeidsomstandigheden op Schiphol'

Agressieve passagiers, hard rijden en zelfs aanrijdingen op het platform met schade aan vliegtuigen als gevolg zijn veiligheidsincidenten die naar voren komen in de enquête. 'Snelheid van het werk en lage kosten zijn belangrijker dan veiligheid', laat Joost van Doesburg, campagneleider FNV Schiphol, weten in een persbericht.

Competitie

Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door externe, ingehuurde bedrijven. Volgend FNV is de competitie onder deze bedrijven groot: 'Bedrijven doen er letterlijk alles aan om werk te behouden, ten koste van de werknemers en veiligheid'.

Luchtvervuiling

Ruim de helft van de respondenten zegt last te hebben van luchtvervuiling en fysieke klachten. Grondpersoneel moet bijvoorbeeld werken in de buurt van vliegtuigmotoren. Respondenten zeggen veel last te hebben van rug-, nek- en schouderpijn. Maar omdat medewerkers bang zijn hun baan te verliezen, worden deze problemen vaak niet gemeld.

Manifestatie

Maandagmiddag vindt er een manifestatie plaats voor betere arbeidsvoorwaarden. Er wordt gevraagd om een minimumloon van 14 euro, een gezond werkrooster en meer aandacht voor de veiligheid van werknemers.

De FNV wil ook actie gaan voeren als dit niks oplevert. 'Als de directie niet voor 1 februari 2021 met een fatsoenlijke ondergrens komt voor een leefbaar loon, vaste banen en veilig en gezond werk, starten we met een actietraject waarbij werkonderbrekingen niet uitgesloten zijn', aldus Van Doesburg.

Reactie Schiphol

‘We begrijpen het, maar zien het anders. Onze overtuiging is dat Schiphol een veilige werkplek is. De veiligheidscultuur die FNV beschrijft herkennen wij niet. Maar we gaan de enquête bekijken en dan gaan we graag in gesprek’, vertelt een woordvoerder van Schiphol aan AT5.