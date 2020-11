Miljard euro verzameld voor het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol

Volgens wethouder Sharon Dijksma, voorzitter van de Vervoerregio en nationale alliantie, is het 'an offer you can't refuse': 'Wij willen de boodschap afgeven dat we in de startblokken staan en bereid zijn flink bij te dragen om de kans op realisatie van de twee metrolijnen te maximaliseren. Sterker nog, wat ons betreft gaan we er volgend jaar al mee aan de slag. Ik ben trots op de unieke bestuurlijke kracht en wil die uit deze alliantie komt. Het zegt wat over het belang van dit pakket voor Nederland dat deze zeven partijen in de turbulente tijd waarin we nu zitten zo’n financieel gebaar willen maken. Kortom, vandaag doen we een aanbod dat moeilijk is af te slaan.'