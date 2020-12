Mogelijk harde lockdown tot 19 januari, om 19.00 uur toespraak Rutte

Het kabinet bereidt zich voor op een harde lockdown tot 19 janurari, dat meldt de NOS. Niet-essentiële winkels, musea, kappers en theaters moeten in dat geval dicht. Scholen moeten de deuren sluiten en overstappen op online onderwijs.

Ook contactberoepen zoals de fysio en massagesalons moeten stoppen. De verwachting is dat mensen weer vanuit huis moeten werken.

Maatregelen

De extra maatregelen gaan al om 00.00 uur vanavond in. Drukte en tekorten bij winkels moeten op deze manier voorkomen worden. Ook is er gepraat over een avondklok, maar die maatregel wordt vooralsnog niet ingevoerd.

Premier Rutte zal om 19.00 uur een toespraak houden over de extra maatregelen vanuit zijn werkkamer in het Torentje, meldt de NOS. De persconferentie is live te volgen bij AT5.

Stijging besmettingen

De reden voor de extra maatregelen is de stijging in positieve testen. De afgelopen week zijn de aantallen snel gestegen, gister werden er bijna 10.000 nieuwe gevallen gemeld. In Amsterdam waren dat er 335.

Duitsland

In Duitsland gaan vanaf woensdag nieuwe, strengere maatregelen in. Horeca, kappers, scholen en niet-ëssentiele winkels moeten tot 10 januari de deuren sluiten.