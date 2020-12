Coalitie op zoek naar extra geld voor Bostheater en Museum Het Schip

Het Bostheater kreeg begin augustus een volledige subsidiestop voorgeschoteld, bij Het Schip ging het om een groot gedeelte van de subsidie. Beide instellingen gaven aan het voortbestaan niet langer te kunnen garanderen. Snijden in de vaste lasten was voor museumdirecteur Alice Roegholt geen reële optie, zo vertelde ze eerder aan AT5. 'Als we dat doen dan worden we vleugellam'.

Ons' Lieve Heer op Solder

Deze zomer kwam het stadsbestuur al met een reddingsplan voor museum Ons' Lieve Heer op Solder. Ook die voormalige schuilkerk raakte ondanks een goede beoordeling van het AFK subsidie kwijt. Cultuurwethouder Meliani besloot Ons' Lieve Heer op Solder toe te voegen aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur, waardoor het de komende vier jaar toch subsidie ontvangt.

Femke Roosma, fractievoorzitter van GroenLinks in Amsterdam, schrijft dat er nog gezocht moet worden naar financiële middelen voor het Bostheater en Museum Het Schip. Gisteren werd al bekend dat die middelen inmiddels gevonden zijn voor de OBA. Kleine vestigingen van de bibliotheek leken door een bezuiniging de deuren te moeten sluiten. Maar dat lijkt voorlopig te kunnen worden voorkomen. De komst van een grote vestiging (OBA Next) op de Zuidas wordt uitgesteld.