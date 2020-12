Aantal gemelde coronabesmettingen opnieuw boven de vijfhonderd

Wel ligt het aantal vastgestelde coronabesmettingen voor de tweede dag op rij boven de vijfhonderd. Sinds het begin van de maand december schommelt het aantal vastgestelde besmettingen dagelijks tussen de 216 en 479. Gisteren kwam het aantal besmettingen in de stad voor het eerst sinds begin november weer boven de vijfhonderd uit.

De laatste 24 uur werden vijf coronapatiënten in de stad opgenomen in een ziekenhuis, vier coronapatiënten overleden. In totaal is sinds de coronauitbraak bij 45.820 mensen in de stad COVID-19 vastgesteld. Van hen werden er 1250 in een ziekenhuis opgenomen, 461 coronapatiënten overleden.

De GGD meldde gisteren al dat het aantal positieve coronatests in de week van 7 tot en met 13 december met 27 procent steeg ten opzichte van de week ervoor. Een week eerder ging het om een stijging van 15 procent. Amsterdam bevindt zich daarmee boven de signaalwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.