Lot van cocktailbar Door 74 hangt meer horeca boven het hoofd: '2021 wordt een kaalslag'

De tweede horecasluiting betekent het einde voor de legendarische cocktailbar Door 74 in de Reguliersdwarsstraat. In de afgelopen maanden zocht hij net als veel collega's naar creatieve oplossingen om zijn zaak draaiende te houden, maar eigenaar Sergej Fokke ziet geen reden om nog door te gaan met de bar en liet begin deze maand het faillissement uitspreken.

Door 74 was de eerste 'craftcocktailbar' van Nederland en de eerste cocktailbar met een speakeasy-concept in West Europa, dat betekent geen grote uithangborden, maar een geheim karakter. Later werd het de eerste Nederlandse bar die werd opgenomen in de top 50 van 'The World's Best Bars'.

'Vanaf de tweede lockdown wist ik het zeker. Je kunt dan nog proberen te strijden en kijken waar de mogelijkheden liggen. Je maakt berekeningen, maar komt erachter dat TVO en NOW niet toereikend is. Personeel raakt gefrustreerd omdat het allemaal wat minder is. Voor mij was toen wel een beetje de maat vol.'

'Er is geen vooruitzicht wanneer je wel open mag. Ik blijf dan nog maanden struggelen, ga psychisch en lichamelijk aan gort, net als mijn gezinssituatie, dat is mij niet waard', zegt Fokke staande naast een afgedekte bar die intussen alweer sinds 15 oktober dicht is.

Het aantal faillissementen in de regio Groot Amsterdam is momenteel niet per se veel hoger dan rond dezelfde tijd vorig jaar, iets lager zelfs. Toch is de verwachting dat het lot van Door 74 veel meer horeca in de stad boven het hoofd hangt. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland is 45 procent van de horeca technisch-failliet en verwacht wordt dat de echte golf de aankomende maanden zal beginnen.

Voor Tess Posthumus was Door 74 een belangrijke eerste stap in haar carrière als cocktailshaker en later als horecaondernemer met een eigen prijswinnende cocktailbar. 'Het was verdrietig ik was geshockeerd, maar ik denk dat veel mensen wel aan zagen komen dat er überhaupt bars gaan omvallen, maar erg dat Door 74 daar een van is', zegt Posthumus inmiddels eigenaar twee cocktailbars in de stad.

'Ik was 20 jaar, als meisje kwam je niet achter de bar, die gingen in de bediening, jongens gingen achter de bar of in de keuken, dan begon je als afwasser, dat is gelukkig heel erg aan het veranderen. Sergej zei toen: 'Nee Tess, ik zie die sparkel in jouw ogen, wij gaan jou achter de bar zetten.'