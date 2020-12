Veel sporters en wandelaars in de parken: 'Het is het enige dat je nog hebt'

In het Westerpark stond een lange rij bij De Bakkerswinkel en waren veel mensen aan het wandelen en sporten. 'Het is best wel druk in het park de laatste tijd. De mensen houden zich over het algemeen goed aan de regels maar vooral op de smalle stukken is het moeilijk om afstand te houden', vertelt een buurtbewoner.

Een parkbezoeker begrijpt wel dat mensen er even uit willen: 'Dat is eigenlijk het enige dat je nog hebt, even een koffietje halen'.