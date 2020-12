Gemeente gaat een brug vernoemen naar Hans van Mierlo

Er komt een Van Mierlobrug in Amsterdam. De gemeenteraad heeft een voorstel aangenomen waarin het stadsbestuur gevraagd wordt om op zoek te gaan naar een brug met een duidelijke link met het leven van de oud-politicus en medeoprichter van D66.

Van Mierlo stond aan de wieg van zowel de landelijke als de Amsterdamse afdeling van D66. Hij was tijdens zijn politieke carrière onder andere minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier.

'Het is precies 10 jaar geleden dat Van Mierlo overleed. De herinnering aan een groots man die democratie dichterbij de Amsterdammers wilde brengen krijgt nu een plaats in het straatbeeld', zegt Reinier van Dantzig, fractievoorzitter van D66.

Welke brug de naam gaat dragen van de oud-politicus is nog onduidelijk. Eerder sprak Van Dantzig zijn voorkeur uit aan AT5. 'Bijvoorbeeld de brug over de Herengracht die de Blauwburgwal met de Herenstraat verbindt, brug 18. Dat is vlakbij zijn oude huis en die brug heeft nog geen naam', aldus de fractievoorzitter.