Coronajaar 2020: Joods zorgcentrum Beth Shalom zwaar getroffen

Het was dit voorjaar één van de plekken die zwaar getroffen werd door het coronavirus: het Joodse verzorgingshuis Beth Shalom in Buitenveldert. Binnen korte tijd overleden 28 bewoners, tientallen anderen werden ziek. De medewerkers stonden voor de zware taak de zorginstelling draaiende te houden en deze verliezen een plek te geven.

AT5 was deze zomer te gast bij Beth Shalom. We spraken met enkele medewerkers, zoals verzorgende Shirley Pouw. Op haar afdeling brak het virus als eerste uit, en enkele van haar cliënten overleden of werden ernstig ziek. Zoals de 92-jarige mevrouw Bello. Ook zij raakte besmet met het coronavirus, maar overleefde het.

Shirley Pouw werkt op de afdeling die zwaar getroffen werd

In 'Hoe corona uitbrak in Amsterdam' vertellen medewerkers en bewoners openhartig over deze moeilijke periode. Hoe het virus plotseling opdook in het huis, hoe snel het zich verspreidde, en hoe medewerkers alle zeilen moesten bijzetten om Beth Shalom draaiende te houden. En hoe in een speciale bijeenkomst de overledenen werden herdacht. Met dank aan Cordaan, medewerkers en bewoners van Beth Shalom.

Marion Hoitink, locatiemanager

Patrick van Aarle, teammanager

Shirley Pouw, verzorgende

Ronald Schmidt, raad van bestuur

Rob Ebbeling, crisisteam

Johanna Bello, bewoner