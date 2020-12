Aantal positieve coronatesten met 17 procent gedaald, situatie blijft zeer ernstig

Het aantal positieve coronatesten in de regio Amsterdam is vorige week met 17 procent gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van de GGD. Ondanks de daling, wordt de situatie nog steeds gezien als 'zeer ernstig'.

Het gaat om een gemiddelde van de cijfers uit de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Opvallend is dat het aantal positieve testen vorige week feitelijk alleen in Amsterdam en Amstelveen daalden. In de andere gemeenten ging het juist om een stijging.

Daling

In bijna alle stadsdelen was een daling van het aantal coronatesten te zien. Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aantal hetzelfde als de week daarvoor.

Volgens de GGD is het aantal Amsterdammers dat zich laat testen nog steeds hoog. 'Dat kan deels worden veroorzaakt door het nieuwe testbeleid voor nauwe contacten die via de Coronamelder-App of het bron- en contactonderzoek worden gevonden. Zij kunnen zichzelf op dag vijf na laatste contact met de positief geteste persoon laten testen, ook als ze geen klachten hebben.'

Kerst

Ook werd er een uitzonderlijk groot aantal testen afgenomen in de dagen voor Kerst. De GGD sprak eerder haar zorgen hierover uit, omdat het ertoe zou kunnen leiden dat mensen zich na een negatieve test niet aan de coronaregels zouden houden.

Omdat er een week lang meer dan 250 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn geweest, blijft de regio Amsterdam op risiconiveau 'zeer ernstig'. Dat is het zwaarste niveau. Op dit moment geldt ook de zwaarste lockdown, waardoor onder meer niet-essentiële winkels, scholen, sportscholen en winkels dicht zijn. Het zou ervoor moeten zorgen dat het aantal contactmomenten en dus besmettingen fors vermindert.

Vaccinaties

In de gehele Europese Unie is inmiddels begonnen met het geven van coronavaccinaties, maar omdat het proces 'goed ingeregeld' moet worden, nog niet in Nederland. Grootschalige vaccinatie, onder meer in de Rai, gaat pas op 18 januari van start. Zorgmedewerkers die werken in de thuiszorg en verpleeghuiszorg krijgen dan een uitnodiging om langs te komen.

De GGD bevestigt dat er ook nog gezocht wordt naar extra personeel dat kan vaccineren. 'Voor fase 1 en mogelijk ook voor langere inzet. Alles hangt af van het tempo van de leveringen vaccin. Mochten de leveringen meevallen, willen we al enige overcapaciteit klaar hebben staan.'