Heldenspeld voor Amsterdamse helden: 'Het is een blijk van waardering voor de dingen die wij doen'

Met de campagne 'Hou Van Je Held' wil de gemeente mensen in het zonnetje zetten die iets goeds doen voor een ander in deze barre coronatijd. In de stad hangen posters van hulpverleners en andere helden waar een speldje voor kan worden aangevraagd: de Amsterdamse Heldenspeld. Virgil Tevreden is één van de trotse Amsterdammers die hem op de borst mag spelden.

Amsterdammers kunnen zelf een speldje aanvragen voor mensen die zich in deze coronatijd extra inzetten, dat kan ook voor de buurman zijn, omdat die boodschappen doet voor zijn buurvrouw. Celine van de Kraats vroeg er één aan voor haar collega Virgil. Hij is oprichter van 'Jongeren Die het Kunnen' en volgens Celine een echte Amsterdamse held. 'Wij begeleiden jongeren tussen de tien en achttien jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Virgil staat eigenlijk dag en nacht voor deze jongens klaar.'

Celine overhandigde het speldje op kantoor aan de nietsvermoedende Virgil. 'Ik ga je eerlijk zeggen. Ik was echt volledig verrast. Echt waar. Het is een blijk van waardering voor de dingen die wij doen.'

Noodplan tijdens corona

Stichting 'Jongeren Die het Kunnen' biedt jongeren met een laag IQ en/of gedragsproblemen een naschoolse dagbesteding. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, dans en muziek en andere sociale activiteiten. Tijdens corona werd een noodplan opgesteld met activiteiten voor de jongeren die coronaproof zijn. 'Zodat ze zich toch gehoord voelen of toch een dagbesteding hebben', legt Virgil uit. 'Want het is ook zo dat er bepaalde jongens zijn afgegleden omdat er geen toezicht of dagbesteding voor ze was. Ze gaan dan uit verveling vervelende dingen doen op straat en dat hebben wij liever niet.'