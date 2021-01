RAI klaar voor vaccinaties, alleen nog wachten op de vaccins

De hokjes staan al klaar, het is alleen nog wachten op de vaccins. Komende maandag start de GGD Amsterdam met vaccineren in de RAI. Om acht uur 's morgens krijgt de eerste zorgmedewerker een prik. Later dit jaar zal de RAI ook gebruikt worden voor de rest van de Amsterdammers.

Komende zondag komen de eerste vaccins aan bij de RAI, waar afgelopen week volop werd gewerkt aan de opbouw. Er zijn looproutes aangelegd en hokjes gebouwd waarin gevaccineerd gaat worden.

'Je kan per hokje twaalf mensen per uur zien,' vertelt Linda Voets. Zij was verantwoordelijk voor de opbouw van de vaccinatielocatie. Komende week gaan er pas twee van de zestien hokjes in gebruik. 'We zijn echt gebonden aan een beperkt aantal vaccinaties. Maar als het goed is krijgen we er telkens wat meer van en dan kunnen we telkens wat meer hokjes openen.'

De RAI is de eerste vaccinatielocatie die nu open gaat in de stad, de GGD is nog druk opzoek naar andere locaties. 'Er is een hele lijst met voorwaarden waaraan de locatie moet voldoen,' legt hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven uit. 'We zoeken naar plekken met veel ruimte, want we moeten het anderhalvemeter-proof kunnen doen. Maar de RAI zal altijd een van de belangrijke locaties blijven gedurende campagne .'