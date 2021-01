Akwasi dwingt interview te wissen na vragen over Dam-demonstratie

Het interview is vandaag door het Radio 1-programma Dit is de Dag online gezet. Akwasi zegt na de vraag 'stoppen, nu!' en zegt ook 'Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij'. Volgens het radioprogramma nam hij daarna de laptops van de technicus en presentator mee en heeft de presentator het interview uiteindelijk onder dwang gewist. Er was echter nog een back-up.

Aangifte

Tijdens het Black Lives Matter-protest op de Dam deed hij onder meer de uitspraak: 'Op het moment in november dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hoogstpersoonlijk op zijn gezicht'. Er werd aangifte tegen hem gedaan, maar het OM besloot hem niet te vervolgen.

De hoofdofficier van justitie ging later in gesprek met AT5 op die beslissing in. Hij sprak van een 'goede afdoening'. 'We hebben gezegd tegen hem: we gaan je niet vervolgen als je in de openbaarheid afstand neemt van je woorden en je excuses maakt voor wat je hebt gezegd.' Dat gebeurde daarna via deze tweet.

Publiek figuur

Dit is de Dag zegt te hebben getwijfeld over het online zetten van het interview. 'Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden.'

Akwasi heeft na de publicatie van het interview de volgende post op social media gezet: