Van der Sar verwacht dat rechter zich moet buigen over schadevergoeding Nouri

Ajax-directeur Edwin van der Sar denkt dat de rechter binnenkort moet oordelen over de schadevergoeding die Ajax de familie van Abdelhak Nouri verschuldigd is. 'De kans op een arbitragezaak is aanwezig', zei hij vanmiddag in een interview bij de NOS voorafgaand aan de topper tegen PSV.

'We hebben met familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen', aldus Van der Sar. 'Dat is voor ons jammer, maar ook voor de familie is het jammer. Ook zij zouden daar graag met ons de volgende stap in hebben gemaakt.'

Het is inmiddels drieënhalf jaar geleden dat Abdelhak Nouri een hartstilstand kreeg tijdens een oefenwedstrijd met Werder Bremen in Oostenrijk. Nouri liep hersenbeschadiging op en zal nooit meer kunnen voetballen.

Aansprakelijk

Van der Sar erkende een jaar later dat Ajax volledig aansprakelijk was, omdat de behandeling op het veld niet adequaat was geweest. Afgelopen zomer werd het contract met Nouri formeel opgezegd. Daarna zou een regeling komen die recht moet doen aan de gederfde inkomsten van de voetballer, van wie voorspeld werd dat hij een grote toekomst tegemoet ging.

Tot op heden zijn die onderhandelingen op niets uitgedraaid. De familie dreigde in de zomer van 2019 al met juridische stappen, omdat Ajax 'niet ruimhartig' zou handelen.