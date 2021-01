Hoe ziet Amsterdam eruit in 2050? 'We zouden een veel inclusievere stad willen'

Hoe zorgen we ervoor dat de stad een plek blijft waar je je thuisvoelt? In de 'Omgevingsvisie Amsterdam 2050' komt te staan hoe de stad er over 30 jaar uit moet zien. Dat doet de gemeente niet alleen: alle Amsterdammers kunnen hier hun mening over geven. Glainess uit Zuidoost praat al langer mee. In Amsterdam Informeert vertelt ze wat er volgens haar zou moeten veranderen in 2050.

Iedereen in Amsterdam mag z'n mening geven over de inhoud van de Omgevingsvisie. Glainess Adely-Copra uit Zuidoost kwam twee jaar geleden voor het eerst op een bijeenkomst over de Omgevingsvisie, in buurthuis De Bonte Kraai. 'Op basis daarvan ben ik toen gebeld, van Hé, we willen een vrouwenadviesraad oprichten en we hebben enkele stukken en je feedback meegenomen, dus zou je daaraan mee willen doen.' En zo sloot Glainess zich namens stadsdeel Zuidoost aan bij 'Women Make The City', een vrouwenadviesraad die met de gemeente meedenkt over stedelijke ontwikkeling.

De ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050’ is een toekomstvisie op de stad op het gebied van wonen, werken, economie en klimaat. Door de groei van het aantal inwoners zullen er bijvoorbeeld meer woningen en voorzieningen moeten komen. De stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost kunnen uitgroeien tot nieuwe centra en rond het IJ en de stations is plek voor hoogbouw.

In nieuwe appartementencomplexen is minder ruimte voor spelende kinderen en dat zien wij graag veranderen in 2050

'In 2050 zouden we een veel inclusievere stad willen hebben', vertelt Glainess. 'En dan denken we meer aan een inclusieve stad voor jongeren en gezinnen met kinderen. Op dit moment worden er veel woningen gebouwd, in verband met de woningnood, maar in die appartementencomplexen is er veel minder ruimte voor bijvoorbeeld spelende kinderen en dat zouden wij wel heel graag zien veranderen in 2050.'

Vrouwelijk perspectief

Ook specifiek voor vrouwen zou een aantal zaken aangepast moeten worden. 'Goede verlichting bij bijvoorbeeld fietspaden en veel meer sportgelegenheden die ook gericht zijn op vrouwen.' En er zou meer vanuit vrouwelijk perspectief gebouwd moeten worden. 'Dus veel vrouwvriendelijker, veel meer groen, veel meer toegang hebben, veilige toegang en dan hebben we het bijvoorbeeld over veilige verlichting', legt Glainess uit.

Ook op straat hebben mensen wensen voor de toekomst. 'Mijn echte wens is heel veel groen. Ik ben iemand die houdt van groen', zegt iemand in Amsterdamse Poort. Een ander heeft een meer algemene wens: 'Dat iedereen in de stad met heel veel rust en liefde kan leven.'

Amsterdammers kunnen tot en met 3 maart schriftelijk hun mening geven over de Omgevingsvisie.