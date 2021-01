Woningsite ziet huren in vrije sector met bijna zeven procent dalen

De gemiddelde huurprijs van woningen in de vrije sector in de stad is volgens woningplatform Pararius in het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gedaald. De gemiddelde huurprijs zou met 6,8 procent zijn afgenomen tot € 22,08 per vierkante meter per maand.

Amsterdam is nog steeds de stad waar de huurwoningen in de vrije sector het duurst zijn. Pararius zegt wel dat er sinds 2011 niet eerder zo'n grote procentuele huurprijsdaling in de stad te zien was.

Huurwoningen blijven het duurst in het centrum, al daalden de prijzen hier met 9,9 procent. Nieuwe huurders in het centrum betaalden volgens het woningplatform gemiddeld 23,29 per vierkante meter per maand. In Zuid daalden de vierkantemeterprijzen voor huurwoningen in de vrije sector naar 23,28 euro (-7,8%). 'Nog niet eerder lagen de huurprijzen van deze twee stadsdelen zo dicht bij elkaar', stelt de site.

De daling van de huurprijzen wordt onder meer veroorzaakt door het vertrek van expats. AT5 sprak in november een makelaar die vertelde dat de prijzen in het hogere segment flink gedaald zijn. 'Je ziet gewoon dat er wel markt voor is, maar niet voor de 3400 euro. Dus deze gaat nu voor 2500 euro', vertelde hij over één van de woningen.