Haller: 'Huntelaar heeft het team weer gered'

Sébastien Haller, die deze maand bij Ajax kwam, is blij met de inzet van Klaas-Jan Huntelaar. Dankzij Huntalaar werd duur puntenverlies voor Ajax gisteravond in de wedstrijd tegen Twente op het nippertje voorkomen .

'Iedereen kent hem natuurlijk', vertelt de nieuwe Ajax-spits. 'We weten dat hij meer dan honderd procent geeft als hij het veld op komt. Hij heeft het team wederom gered. Ik ben blij dat ik de assist mocht geven en ik hoop dat hij ons nog lang blijft helpen.'

Haller denkt dat Ajax veel potentie heeft. 'Maar er zitten veel jonge jongens in het team. We zullen iedere dag hard moeten werken om beter te worden. We worden steeds beter en vandaag hebben we ook een goede instelling laten zien.'