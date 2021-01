Huntelaar in Gelsenkirchen: 'Ajax en Schalke zijn akkoord'

Verschillende media melden dat Klaas-Jan Huntelaar op dit moment in Gelsenkirchen is om zich medisch te laten keuren voor een overstap naar zijn andere oude club Schalke 04. De Telegraaf schrijft dat Ajax hem toestemming gegeven heeft voor die keuring en dat beide clubs de mondelinge afspraken op papier zetten

Het balletje ging afgelopen week rollen en het rolde snel opeens. Op de dag dat The Hunter als invaller tegen FC Twente in een paar minuten twee keer scoorde voor Ajax werd bekend dat Schalke 04 hem graag terug wil halen. Zijn oude club is in degradatienood en zoekt per direct versterking. Vandaar dat Huntelaar in beeld kwam en daar had hij, ondanks dat hij het heel moeilijk vond om bij Ajax te vertrekken, wel oren naar.

Eerder dit seizoen liet Huntelaar weten dat hij zeer waarschijnlijk bezig is met zijn laatste seizoen en dat hij voornemens is om te stoppen met voetballen. Hij is immers al 37. Toch lijkt het voetbaldier voor weer een nieuwe uitdaging te kiezen bij zijn andere oude liefde.