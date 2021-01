Studenten over mogelijke avondklok: 'Zuur, maar het zal wel nodig zijn'

Komt er een avondklok en wanneer gaat die dan in? Dat was voor veel Amsterdammers vandaag de grootste vraag tijdens de persconferentie. Ook studenten, die vaak toch wel van een etentje of een feestje houden, waren benieuwd naar het antwoord op die vragen. Wij keken mee met de bewoners gang 8.2 van het voormalige ACTA-gebouw in Slotervaart.

Demissionair premier Mark Rutte kon het verlossende antwoord nog niet geven. Eerst moet de Tweede Kamer nog instemmen, pas dan komt er zo'n avondklok. Maar toch wordt de invoer dit weekend verwacht.

'Niet leuk', zegt student Jasmijn Vlugt. 'Ik vind het een heel gek idee dat het straks verboden is om je huis uit te gaan na half negen.' Haar huisgenoot Maureen Schepel vult aan: 'Het zal wel nodig zijn. Laten we even door de zure appel heen bijten met z'n allen en hopen dat het beter wordt.'

Tommy Blomvliet vindt dat de strengere maatregelen eigenlijk te laat komen. 'We lopen weer een beetje achter de feiten aan, net als bij het begin van corona. Je zag het van China naar Italië gegaan, daar werd niks gedaan. Nu is er al drie weken een Britse variant die door het Verenigd Koninkrijk raast, en er wordt nu pas wat gedaan om die variant buiten de deur te houden', zegt hij.

Een gast per dag

Toch heeft de invoer van zo'n avondklok niet heel veel gevolgen voor deze studenten, en ook het dringende advies om nog maar een gast per dag thuis te ontvangen, verandert weinig. Ze zijn met veel, dus er is altijd wel iemand in voor een gezellige avond. Dat is wel anders bij studenten die in hun eentje wonen. 'Het lijkt me heel zuur als je in je eentje op een kamertje woont', zegt Maureen. 'Ik denk dat het voor die studenten wel zwaarder wordt', zegt ook Tommy.

Van feestjes die tot na het aflopen van de avondklok duren, willen deze studenten niets weten. 'Ik vind het te roekeloos om naar een feestje buiten de deur te gaan', zegt Jasmijn. 'Je hebt altijd mensen die de regels omzeilen op een bepaalde manier, maar hier gebeurt dat niet', vult Maureen aan.