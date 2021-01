GGD vreest snelle opmars Britse coronavariant: 'De maatregelen zijn belangrijker dan ooit'

De Amsterdamse GGD houdt de adem in voor de Britse variant van het coronavirus. Op dit moment lijkt 7 à 8 procent van de nieuwe coronagevallen de Britse variant te zijn, maar daar kan heel snel verandering in komen.

'Het is meer dan ooit belangrijk om je aan de maatregelen te houden', zegt hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven tegen AT5. 'Deze variant is 30 procent besmettelijker dan het huidige virus. Mensen die denken, ik heb de eerste golf braaf gedaan en heb het nu een beetje losgelaten: als je nu tegen de Engelse variant aanloopt, dan is de kans groot dat je besmet wordt. En dat je het bovendien doorgeeft.'

De Britse variant is inmiddels 59 keer geconstateerd in de regio Amsterdam. Het ging dan om bewoners of mensen die hier werken, zoals zeven werknemers van het Amsterdam UMC. Het aantal grote clusters leek tot nu toe mee te vallen.

Slechts bij een deel van de coronabesmettingen wordt er een monster naar het RIVM gestuurd om te kijken of het de Britse variant is. Het sturen van monsters van alle besmettingen is volgens de GGD niet nodig om de trend te kunnen volgen en zou tijdrovend en duur zijn.

Steekproef

'Het blijft natuurlijk altijd een steekproef', zegt Van Duijnhoven. 'Er kan een vertekening in zitten, maar we zien wel dat het heel regelmatig voorkomt in de regio, dat het toeneemt en dat we alles moeten doen om het tempo van die uitbreiding klein te houden.'

In de eerste week van 2021 is het percentage van de Britse variant een paar procent gestegen ten opzichte van de laatste week van vorig jaar. Volgens haar maken alle deskundigen zich zorgen. 'Dat is terecht als je ziet hoeveel besmettelijker deze variant is en hoe snel die voet aan de grond krijgt.'