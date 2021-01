Zaterdag wordt eerste dag van avondklok, van 21.00 tot 4.30 uur

Demissionair minister Ferdinand Grapperhaus zei het voorstel van de meerderheid van de politieke partijen uit te voeren. Het kabinet wilde eigenlijk dat de avondklok om 20.30 uur zou beginnen. Demissionair premier Mark Rutte had vanmiddag al gezegd dat de begintijd ook later kon zijn, maar dan niet later dan 21.00 uur. Het zou anders geen effect meer hebben.

Aanstaande zaterdag gaat de avondklok voor het eerst in, die geldt daarna dagelijks. Rutte zei tijdens het debat dat het de intentie is om de avondklok op 9 februari weer te schrappen, als het aantal besmettingen dat toelaat.

Burgemeester Femke Halsema liet gisteren al weten dat de handhaving de eerste dagen 'intensief' wordt, met zowel statische als dynamische controles. Rutte herhaalde dat vanmiddag. Hij voegde eraan toe dat de marechaussee ook wordt ingezet voor de handhaving van de avondklok. Er wordt niet gewaarschuwd en meteen bekeurd.

Wie wel naar buiten wil na 21.00 uur, moet daar een goede reden, een eigen verklaring en eventueel een werkgeversverklaring voor hebben. Die verklaringen komen later op de site van de Rijksoverheid. Het verkeerd invullen van zo'n verklaring wordt gezien als fraude.