Politie bereidt zich al voor op handhaving avondklok

De landelijke politie is begin deze week al begonnen te bedenken hoe een avondklok gehandhaafd kan worden. Mocht de avondklok er inderdaad komen, dan zal dat invloed hebben op de andere taken die de politie heeft.

Dat vertelde politiechef Willem Woelders, verantwoordelijk voor het coronabeleid bij de politie, gisteravond tegen Nieuwsuur. Hij zegt het idee al zo serieus te nemen dat er veel voorbereidingen getroffen moeten worden.

Instructies

'We zullen instructies voor collega's moeten maken, we zullen moeten zorgen dat er afstemming is met het Openbaar Ministerie over hoe je handhaaft', zei Woelders. 'En je zult moeten kijken hoeveel capaciteit je hier op zou kunnen zetten en waar je eventueel nog extra capaciteit kunt vrijmaken om die handhaving te doen.'

Omdat de prioriteiten mogelijk anders moeten worden, zal de politie moeten praten met burgemeesters. Zo is het denkbaar dat wijkagenten tijdens een avondklok 's avonds en 's nachts werken in plaats van overdag. Ook wordt overwogen om rechercheurs in uniform de straat op te sturen.

Niet onomstreden

De mogelijke invoer van de avondklok, die bedoeld is om het aantal contactmomenten te beperken, is niet onomstreden. Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit 25 burgemeesters waaronder burgemeester Halsema, heeft zich deze week tegen het plan uitgesproken.

Voorzitter Hubert Bruls zat gisteravond nog aan tafel bij OP1. Hij vindt dat het kabinet een overtuigender verhaal moet hebben om de maatregel in te voeren en denkt ook dat de handhaving lastig wordt. 'Als ik met de auto hierheen kom op de snelweg, denk je dan werkelijk dat de politie iedere automobilist op de snelweg gaat aanhouden? Dat gaat gewoon niet gebeuren.'

Spoedadvies

De deskundigen uit het OMT komen deze week met een spoedavies over de avondklok. In Frankrijk is ondertussen gisteren al besloten dat inwoners vanaf 18.00 uur de straat niet meer op mogen en Duitsland zou de invoer van een avondklok serieus overwegen. In België geldt er al een avondklok.