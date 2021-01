Avondklok valt zwaar, maar jongerenwerker houdt hoop: 'Blijf de juiste dingen zeggen'

De invoering van de avondklok is volgens jongerenwerker Omar Tissoudali een grote klap voor de jongeren in Nieuw-West die het al zwaar hebben met alle corona-maatregelen.

De avondklok komt er zo goed als zeker. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van invoering, maar dan moet die wel een half uur later ingaan dan het kabinet eerder van plan was, om 21.00 uur dus.

Omar Tissoudali snapt dat de nieuwe maatregel nodig is, maar baalt er ook van. 'De zorgen waren er al voor corona en die worden nu groter', vertelt Omar Tissoudali. 'Ik hoop dat de jongeren het op een bepaalde manier gaan begrijpen.'