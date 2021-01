214 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad

De laatste week schommelt het aantal positief geteste Amsterdammers tussen de 194 en 244.

In het afgelopen etmaal zijn er zes coronapatiënten opgenomen in een van de Amsterdamse ziekenhuizen. Vijf Amsterdammers zijn sinds gisteren overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het aantal mensen in de regio Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 11 tot en met 17 januari met 7% gedaald ten opzichte van de week ervoor.

Avondklok

Om 21.00 uur vanavond gaat de avondklok in heel Nederland in. Dat betekent dat het tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's ochtends niet is toegestaan om buiten te zijn. De overheid heeft voor deze aanpak gekozen om de coronabesmettingen af te remmen.

De GGD vreest voor een snelle opmars van de Britse coronavariant. 'Het is meer dan ooit belangrijk om je aan de maatregelen te houden', zegt hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven tegen AT5.