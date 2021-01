Artis doet leeuwen de deur uit vanwege financiële nood

Dierentuin Artis heeft vanaf half februari geen leeuwen meer. Door de coronacrisis verkeert Artis in financiële nood en moeten de drie leeuwen weg. De twee leeuwinnen en het pas geïntroduceerde mannetje verhuizen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk.

Artis heeft het besluit genomen omdat de bouw van een nieuw en groter leeuwenverblijf door de financiële problemen niet door kan gaan. 'Het was een moeilijke beslissing, want de leeuwen zijn een deel van de identiteit van Artis', vertelt directeur Rembrandt Sutorius.

'Het is een prachtige groep dieren waar wij erg aan gehecht zijn. Maar aangezien er geen perspectief is wanneer we wél een groter leeuwenverblijf kunnen realiseren en de mogelijkheid zich nu voordeed om de leeuwen bij elkaar te houden op een ruimere plek, hebben we hier toch toe besloten.'

Landelijke campagne

Met het naar buiten brengen van het nieuws over het vertrek van de leeuwen start de dierentuin ook met een landelijke campagne om geld op te halen. Artis sloot afgelopen jaar af met een miljoenenverlies en voor de komende jaren is er een tekort van 20 miljoen. Het draaiende houden van de dierentuin kost zo'n 60.000 euro per dag.

Volgens Sutorius is het niet uitgesloten dat er ooit weer leeuwen naar Artis zullen komen. Maar dat zal zeker niet gebeuren op het huidige Kerbertterras.

Voor mensen die toch nog een keer willen genieten van die 'slaperige' leeuwen van Artis. Ruim drie jaar geleden werden deze beelden gemaak toen ook mannetjesleeuw Caesar nog in leven was.