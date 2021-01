Maarsenhof krijgt cameratoezicht na beschieting woningen

Burgemeester Femke Halsema heeft cameratoezicht ingesteld op het Maarsenhof in Zuidoost nadat daar vorige week meerdere woningen waren beschoten. Ook wordt het cameratoezicht rond het Krugerplein in Oost verlengd.

In totaal werden op 20 januari drie woningen aan het Maarsenhof beschoten. Niemand raakte gewond, maar de kans op herhaling is volgens de politie aanwezig.

De camera's zijn voor een maand op en rond het Maarsenhof geplaatst. Daarbij vindt er verscherpt toezicht plaats door de politie en is bewoners gevraagd om incidenten te melden.

Cameratoezicht Krugerplein

Tevens wordt het cameratoezicht op het Krugerplein in Oost verlengd. Vanaf begin november is daar in de buurt flexibel cameratoezicht, omdat bewoners en omwonenden overlast ervaren van onder meer vuurwerk, geweldsincidenten en drugshandel.

Volgens Halsema heeft het cameratoezicht eraan bijgedragen dat die overlast sterk is afgenomen. Omdat er van het toezicht een preventieve werking uitgaat, is daarom besloten het toezicht tot 1 juni te verlengen.