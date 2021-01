Politiechef maakt zich zorgen om heksenjacht op undercoveragenten Museumplein: 'Hele forse bedreiging'

Op sociale media wordt jacht gemaakt op adressen van undercoveragenten die de afgelopen weekenden aanwezig waren bij de rellen op en rondom het Museumplein. Het gaat om leden van de Aanhoudings Eenheid, zogenoemde romeo's. 'Ik maak mij daar als politiechef erg veel zorgen over. We doen er ook alles aan om het te voorkomen', aldus politiechef Frank Paauw tegen AT5.

Volgens sommigen zouden deze agenten de rellen hebben uitgelokt door zelf geweld te gebruiken tegen hun collega's. 'Totale onzin', volgens Paauw. 'P olitiemensen veroorzaken geen rellen, ook de Romeo's niet.' Volgende week gaat hij met verschillende leden van de Aanhoudings Eenheid in gesprek.

Complottheorieën

De hoofdcommissaris spreekt van complottheorieën, die nergens op zijn gebaseerd. Romeo's zijn volgens hem getraind om arrestaties te verrichten in hectische situaties, waarbij ze de angel uit een conflict proberen te halen.



'Deze politiemensen hebben een eed afgelegd, dus die moeten zich houden aan de wet. Het is volstrekte onzin om te stellen - en dat is al diverse keren gebeurd - dat zij zelf de rellen veroorzaken, dat zij zelf geweld plegen tegen hun eigen collega's om op die manier het incident te laten escaleren.'