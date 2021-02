Vanavond nieuwe persconferentie kabinet: versoepelingen coronaregels verwacht

Afgelopen zondag maakte minister Slob (Onderwijs) al bekend dat de basisscholen en kinderopvang vanaf aanstaande maandag weer open mogen. Wel gaat dat onder strenge voorwaarden, zo vertelde Slob. 'Zodra een leerling besmet is in een klas, gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine. Er komen ook sneltesten beschikbaar.'

Afhalen bij winkels

Waarschijnlijk maakt Rutte vanavond bekend dat ook niet-essentiële winkels weer beperkt open mogen vanaf 10 februari, zo meldt de NOS. Klanten mogen dan online of per telefoon bestellingen doen en die ophalen bij de betreffende winkel.

Einde avondklok

Tot slot wordt er mogelijk besloten dat de avondklok volgende week dinsdag voor het laatst geldt. Burgemeesters die zitting hebben in het Veiligheidsberaad hebben gisteren aangegeven een duidelijk statement van het demissionaire kabinet te willen. Als de avondklok inderdaad ingetrokken wordt, dan moet dat definitief zijn.

Over het versoepelen van de maatregelen is de afgelopen dagen veel discussie geweest. Zo vinden veel epidemiologen de versoepelingen te snel komen, zeker nu de besmettelijkere Britse coronavariant aan een opmars bezig is. Tegellijktijd klinkt er de oproep om maatschappijbreed naar de effecten van de coronamaatregelen te kijken. De bestuursvoorzitter van het OLVG riep daar vorige week al toe op.