Stad NL V Horecaondernemers vechten voor huurkortingen met nieuwe uitspraak rechter op zak

Een klein lachje kan er weer af bij de ondernemers in de stad. De rechter heeft besloten dat een caféhouder in Den Haag nog slechts de helft van de huur hoeft te betalen over de maanden waarin de zaak vanwege de lockdown dicht was. Met deze uitspraak willen Amsterdamse ondernemers nu aankloppen bij hun eigen verhuurders, waaronder de gemeente. 'Dit biedt hoop.'

Een verhuurder, die weigert huurkorting te geven, is opvallend genoeg de gemeente zelf. Zij bezitten ongeveer 1500 panden in de stad, waaronder Vondelpark 3. 'Wij zitten met meer dan een ton schuld', vertelt eigenaar Michel Pais. Hij heeft meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd maar tot dusver zonder enig succes. 'Maar deze uitspraak biedt hoop.' Baanbrekende uitspraak Koninklijk Horeca Nederland denkt dat door de uitspraak meer verhuurders overstag zullen gaan. De belangenbehartiger roept Amsterdamse ondernemers op om zich te verenigingen om mogelijk ook juridische stappen te zetten. 'Dit is alleen niet de situatie die je wil dat De gemeente geeft pas huurkorting als een ondernemer kan aantonen dat die bijna failliet gaat. Opvallend is dat andere gemeentes, zoals Utrecht, wel huurkortingen geven aan ondernemers. Heineken helpt wel Een grote speler op de Amsterdamse huurmarkt is bierbrouwer Heineken. Zij hebben 26 panden en beheren nog eens 80 locaties. Ondanks hun eigen financiële tegenvallers, hebben zij toch besloten om de huurders te helpen. 'Wij hebben hen nodig en zij hebben ons nodig', zegt directeur horeca Heineken Nederland Marc Josephus Jitta. In de video hieronder vertelt hij waarom Heineken huurkorting geeft.

AT5

Spoeddebat Claire Martens (VVD) stelt naar aanleiding van de uitspraak in Den Haag vragen aan de verantwoordelijk wethouders van economie en gemeentelijk vastgoed. 'Het is toch raar dat de overheid komt met steunpakketten en de gemeente komt niet verder dan het bevriezen van reclamebelasting of tegemoetkoming wanneer je bijna failliet gaat', zegt Martens. Uitstel van betaling aanbieden, zoals nu wordt gedaan, is volgens haar ook niet voldoende. 'Daarmee schuif je het probleem op. Je kan deze huren toch ook niet meer vergelijken met de situatie van nu.' De VVD zou graag zien dat de gemeente huur kwijtscheldt of de periode van terugbetaling verlengt. Zodat de ondernemers straks minder per maand hoeven terug te betalen. Martens wil ook grote ondernemers oproepen nog eens na te denken over het kwijtschelden van huur, ondanks dat de gemeente daar niks over te zeggen heeft. 'We willen dat we samen de lasten dragen', aldus de VVD'er.

Een woordvoerder van wethouder Meliani, verantwoordelijk voor gemeentelijk vastgoed, laat weten dat er momenteel onderzocht wordt hoe en of de maatwerkregeling aangepast moet worden. Zodat er nog genoeg perspectief blijft voor de huurders in 2021. 'Natuurlijk houden we de jurisprudentie in de gaten en we zien ook dat we door die uitspraak moeten scherp moeten blijven om te kijken of we nog genoeg doen.'